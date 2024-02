Tidligere bompengepolitiker Frode Myrhol – som grunnla Folkets parti FNB – tok til orde for det på årsmøtet, og fikk lokallaget med seg, skriver Stavanger Aftenblad. Han meldte seg inn i Ap i fjor.

Forslaget er at alle regioner med mer enn 150.000 innbyggere skal få øremerkede midler i rammetilskuddet til fylkeskommunene. Det skal gi gratis kollektivtrafikk i alle storbyene.

– Prøveprosjektet i Stavanger viser at en får en massiv økning i antall passasjerer som reiser kollektivt om tilbudet blir gratis, sa Myrhol på årsmøtet.

Han mener det gjør at færre kjører bil, noe som er bra for klimaet, men også at det er et sosialt tiltak.

Gratis buss i Stavanger ble avviklet fra 1. januar. Antall kollektivpassasjerer økte med 11 prosent og biltrafikken gikk ned.