Persontogene klarte dermed ikke å oppnå Bane Nors mål om at minst ni av ti tog skal være i rute. Nå loves det bedring.

– Jeg kan love bedre punktlighet, men jeg kan ikke tidfeste det til en dato når målet om 90 prosent er nådd, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i Bane Nor i en pressemelding.

Sørlandsbanen på bunn

87,6 prosent av togene var presise i fjor, ned fra 87,8 prosent året før. Variasjonene er imidlertid store på ulike strekninger.

Verst står det til på Sørlandsbanen. Der var 65 prosent av togene i rute – ned fra et snitt på 77,3 prosent i perioden 2018–2022.

Bergensbanen ligger på 71,1 prosents punktlighet, noe som også er en nedgang fra året før. Andre linjer med mange reisende som hadde mer forsinkelser enn før, er Hovedbanen (Oslo-Eidsvoll), Gardermobanen og Drammenbanen.

Østfoldbanen gjør det derimot bedre med en framgang fra 88,9 til 91,1 prosent.

Uvær, Follobanen og flere passasjerer

Eriksen sier flere forhold bidrar til å forklare resultatet. Flest forsinkelser og innstillinger skyldtes ekstremværet Hans.

– Konsekvensene av været fikk vi kjenne godt på i 2023. Uværet Hans og styrtregnet et par uker senere førte til store skader og mange forsinkelser på jernbanen, sier Eriksen.

Andre årsaker som trekkes fram er:

* Problemene på Follobanen

* Antall passasjerer har økt betydelig

* Kapasiteten er sprengt, og tog kjører i kø siden 94 prosent av jernbanen er enkeltspor.

– Ingen «kvikkfiks»

Punktligheten gikk opp i de to pandemiårene, men sank igjen etterpå. Likevel kan man merke seg at resultatene de siste to årene er svakere enn før pandemien.

– Flere tog og flere reisende har en betydelig effekt på punktligheten. Det er en utfordring å finne balansepunktet mellom kapasitetsutnyttelse og punktlighet, sier konsernsjefen.

Eriksen viser til at mange tiltak er på gang, men understreker at det ikke er snakk om noen «kvikkfiks».

Ett tiltak er gradvis utbygging av nye, digitale signalanlegg for hele landet. Det monteres også sensorer langs sporene som viser når noen deler må fikses eller byttes, og varsler før noe går i stykker. Mer av skinnegangen sikres mot flom og ras, og det varmes opp sporveksler i kulda.

Bane Nor sier tiltak som allerede er gjennomført, styrker togtrafikken. På nye strekninger med dobbeltspor går minst ni av ti tog i rute. Det er også brukt ekstra midler til å ruste opp Skøyen stasjon i Oslo.

– Resultatet der er en halvering av feil på infrastrukturen i perioden 2019 til 2023, sier Eriksen.