Det går veldig få tog i Norge natten mellom lørdag og søndag. Innstillingene påvirker noen få tog på lokallinjene i 6-tiden, men Vy varsler at det da settes opp buss for tog. Også Flytoget har satt opp buss for tog på en håndfull avganger.

Bane Nor opplyser at det er vedlikehold av systemene for kommunikasjon mellom togene og togledersentralene i hele landet, som gjør at togtrafikken stanses.