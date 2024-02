Ankesak etter drap i Noresund

Mannen som ble dømt til 15 års fengsel for å ha drept sin samboer Linn Merete Andersen i Noresund natt til 5. april i 2023, har anket dommen.

Saken skal behandles i lagmannsretten fra 27. februar – det er satt av seks dager til saken.

I tingretten erkjente mannen å ha knivstukket kvinnen to-tre ganger, men nektet for drap. I dommen blir det konkludert med at Andersen ble knivstukket 22 ganger. Mannen hevder at det ikke var meningen å drepe, men bare å komme seg ut av situasjonen.

Nominasjonsvalg i Michigan

Tirsdag 26. februar er det nominasjonsvalg for begge partier i delstaten Michigan i USA. Frem mot presidentvalget 5. november 2024 skal både Demokratene og Republikanerne gjennomføre nominasjonsvalg og valgmøter i alle USAs delstater og territorier.

Kun Nikki Haley står igjen mot Donald Trump i kampen om å bli den republikanske presidentkandidaten. Den 77 år gamle ekspresidenten er likevel regnet som den desidert største favoritten til å stikke av med nominasjonen.

På Demokratenes side anses nominasjonsvalget som en ren formalitet. Sittende president Joe Biden stiller uten noen reelle utfordrere og blir etter alle solemerker partiets presidentkandidat.

Biden skal møte kongressledere om budsjett og Ukraina

USAs president Joe Biden planlegger tirsdag å møte lederne i Kongressen for å diskutere fortsatt finansiering av statsapparatet og støtte til Ukraina, Israel og Taiwan.

Fristen for å unngå en nedstenging av deler av statsapparatet går ut fredag.

Norge møter Kroatia i nasjonsligaen

De norske fotballkvinnene møter Kroatia til det avgjørende returoppgjøret i nasjonsligaen, der videre plass på A-nivået står på spill. Norge har allerede en 3-0-ledelse fra den første kampen, som ble spilt i Kroatia fredag.

Verken Ada Hegerberg eller Caroline Graham Hansen rekker tirsdagens kamp. Stjerneduoen scoret to av Norges mål i den første kampen.