Dorthellinger fortsetter samtidig som visuell redaktør i NTB, en stilling hun har hatt siden 2017.

– Jeg er svært glad for at vi har slike kapasiteter som Christina på NTB-laget. Hun har i dag ansvaret for alle NTBs nyhetsfotografer med leveranse av foto og live video, og er derfor allerede fullt påkoblet nyhetsbildet. Hun kjenner nyhetsgulvet i NTB og tempoet der godt etter å ha jobbet tett på redaksjonen i mange år, sier NTBs sjefredaktør Tina Mari Flem.

Christina Dorthellinger sier det blir hennes oppgave å fortsette det spennende endringsarbeidet byrået er i gang med fram til ny nyhetsredaktør er på plass. NTB er nå i gang med å definere og forme fremtidens nyhetstjeneste. Det gleder hun seg til å være med på.

– Stillingen som nyhetsredaktør i NTB er en utfordrende jobb i et høykompetent journalistmiljø. Gjennom mine år i NTB har jeg latt meg imponere over jobben som leveres i nyhetsredaksjonen. Døgnet rundt produseres store mengder journalistikk som benyttes av hele det norske medielandskapet, sier Christina Dorthellinger.

Hilde Schjerve har vært nyhetsredaktør i NTB siden høsten 2022. Hun kom da fra Dagbladet Pluss. Nå går hun til SOL.

– Det har vært en glede å få spille på det kompetente NTB-laget disse årene. Jeg skulle gjerne blitt mye lenger, for byrået står midt i veldig spennende endringer, men så dukket muligheten i SOL opp, og den ble rett og slett altfor fristende. Nyhetsoperasjonen i NTB er nå i trygge hender hos Christina, og jeg gleder meg til nye utfordringer i SOL, sier Hilde Schjerve.