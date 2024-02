Ifølge dommen slo mannen kvinnen flere ganger i hodet og truet med å drepe henne før han voldtok henne. Fengselsstraffen er én måned kortere enn aktors påstand.

Den tiltalte mannen erkjente ikke straffskyld, men ble ikke trodd av retten.

– Retten finner å se helt bort fra tiltales forklaring om hendelsesforløpet. Retten finner det også bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte utøvde kraftig vold mot henne og uttalte at han skulle drepe henne, heter det i den enstemmige dommen.

Kvinnen ble tilkjent en oppreisningserstatning på 240.000 kroner. Dommen er ikke rettskraftig.