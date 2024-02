Tiltalte er i tillegg dømt til å betale til sammen 1,1 millioner kroner til de etterlatte. Dommen er i samsvar med aktors påstand.

Rettssaken gikk i tingretten i januar i år. 47-åringen nektet da for å ha drept eller vært voldelig mot ekskjæresten, skriver Drammens Tidende.

Karlsen ble funnet død etter at politiet hadde blitt varslet og rykket ut til leiligheten hennes torsdag 15. desember for to år siden. Hun hadde massive skader etter gjentatt stump vold, og leiligheten bar preg av at det hadde vært en slåsskamp i forkant.

Obduksjonsrapporten viste at Karlsen ble kvalt.

I retten hevdet 47-åringen at han husket svært lite fra natten. Blodprøver viste at mannen var ruset i gjerningsøyeblikket.

Videre hevdet han at dødsfallet skyldtes at Karlsen falt i dusjen, men det ble han ikke trodd på av retten.

– Ettersom døden skyldtes kvelning, kan det utelukkes at døden har sammenheng med et fall i dusjen, slik tiltalte har forklart, skriver dommer Lars Christian Sunde i dommen ifølge DT.