Gjengaar startet karrieren i Ørn-Horten før han skrev proffkontrakt med Odd i 2022. 19-åringen fikk 44 kamper før ferden går til amerikansk toppfotball, skriver Odd på sitt nettsted.

– Salg som dette er viktig for Odd som klubb. Dennis har tatt store steg under tiden i Odd og da er det naturlig at det kommer interesse fra utlandet. Vi ønsker Dennis masse lykke til og vil følge stolte med på utviklingen hans videre, sier sportssjef Morten Rønningen.

Odd opplyser at Gjengaar vil fortsette å trene med klubben fram til alle papirer er i orden.

«Vi takker Dennis for innsatsen og ønsker han masse lykke til i New York», heter det videre