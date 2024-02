Helikopteret med folk fra Meteorologisk institutt landet i Pyramiden 11. september i fjor uten å ha informert grunneieren Trust Arktikugol, skriver Svalbardposten.

Senere samme måned sendte det statseide kullselskapet tre brev til Sysselmesteren angående «et ukjent helikopter» som landet i Pyramiden.

«Landing av et helikopter uten å varsle grunneieren på veien i Pyramiden-planområdet på grunn av glemsel eller forglemmelse hos den som har tatt landingsinitiativet, er etter vår mening et alvorlig brudd som vi finner det vanskelig å vurdere de juridiske konsekvensene av», skriver de i brevet.

Seksjonssjef Kjetil Stiansen ved Meteorologisk institutt forteller til Svalbardposten at de var i Pyramiden for å utføre årlig service på en værstasjon der. At de ikke varslet, var en ren forglemmelse, sier han.

– Opp gjennom tiden har det ikke vært behov for det. Det er der man har landet tidligere også. Vi har fått tillatelse fra Sysselmesteren og så har det ikke vært noe mer rundt det, sier Stiansen.