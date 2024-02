Breivik-dom om soningsforhold

Oslo tingrett offentliggjør klokka 17 dommen i saken om soningsforholdene til Anders Behring Breivik. 44-åringen har for andre gang saksøkt staten fordi han mener soningsforholdene innebærer brudd på menneskerettighetene. Den terror- og massedrapsdømte mannen soner forvaringsstraff etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Kerry på møte om karbon-kutt

USAs avtroppende klimautsending John Kerry skal i møte med NHO og industrikoalisjonen First Movers Coalition. Temaet der er kutt i utslipp av karbon fra skipsfart, gjødselproduksjon og andre kraftintensive industrier. I tillegg til Kerry kommer representanter fra norsk næringsliv og statsminister Jonas Gahr Støre.

Norsk Mat feirer 30-årsdag

Det blir fagdag og festmiddag for stiftelsen som har satt norsk mat på menyen. De har jobbet med kvalitetssystemer og kompetanse, og det å gjøre norsk mat mer synlig. Deres hederspris heter naturlig nok Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris, og den deles ut for 30. gang. En av mange heldige gjester er matminister Geir Pollestad (Sp).

Tre rapporter om helseprioritering

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) får i dag hele tre rapporter om hvordan sykehusene og omsorgssektoren skal prioritere. Tre ulike utvalg har sett på persontilpasset medisin og hvordan man skal sikre åpenhet og kunne etterprøve slike prioriteringer. En av gruppene har sett på etiske, medisinske, juridiske og økonomiske problemstillinger rundt innføringen av nye behandlingsmetoder.

Avgjørelse om Trump-sak i New York

Donald Trump skal etter planen stilles for retten i New York i mars for å ha forfalsket finanspapirer for å dekke over utbetaling av hysjpenger til en pornoskuespiller før valget i 2016. Trump har begjært henleggelse av alle tiltalens 34 punkter, og en dommer i New York ventes i dag å komme med en avgjørelse om Trumps begjæring.

Hovland i PGA-turnering i California

I kveld er det norske golfesset i aksjon i The Genesis etter at han valgte å trekke seg fra turneringa WM Phoenix Open sist uke. Viktor Hovland spiller de to første rundene med Nick Taylor og Sam Burns. De tre slår ut klokka 18.01 i kveld og 20.30 i morgen. 50 av topp 60 i verden stiller, og vert for turneringen er Tiger Woods.

VM i skiskyting

I Nove Mesto i Tsjekkia er det klart for parstafett klokka 18. Johannes Thingnes Bø skal forsøke å tangere Ole Einar Bjørndalens gullrekord. Han tok i går sitt 19. VM-gull med seier på normaldistansen, mens Bjørndalen har 20. Ingrid Landmark Tandrevold er makker på stafetten. Hun har så langt i VM slitt med skytingen.