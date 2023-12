– Man bør ikke oppholde seg i området uten skredvakt, heter det i en pressemelding fra Ullensvang kommune.

Totalt elleve personer er evakuert fra områdene, ni av dem i forbindelse med jordskred i Måge og to fra Eitrheim der Eitrheimselva ble veldig stor.

Mandag samlet kommunens kriseledelse seg til et møte om situasjonen.

Der ble det bestemt at evakueringen utvides til onsdag.

Etter det ble utført dronefilming på Måge, har geologer gjort en vurdering av situasjonen, og konkludert med at det fortsatt er fare for flere skred, men ikke like store skred som tidligere.

Evakueringen i husstander på Måge utvides til onsdag, mens evakueringen i husstander på Eitrheim utvides til onsdag morgen, heter det i meldingen.

Ullensvang-ordfører Roald Aga Haug (Ap) til NTB forteller at det ikke er noe nå som tyder på at flere vil bli evakuert.

Han sier det er vanskelig å anslå skadeomfanget før om noen dager, men at opprydding pågår i kommunen.

– Det er betydelige verdier som har gått tapt. Det er blant annet et kraftverk som har blitt rammet av raset, sier han.