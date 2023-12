– Jeg har fulgt denne saken tett og forstår godt at den har skapt reaksjoner. Nå har Anne Borg valgt å trekke seg. Det var en klok beslutning, sier Borch til NTB.

Fredag trakk Borg seg som rektor ved NTNU etter at hun 5. desember skrev et leserinnlegg i Dagens Næringsliv der hun gikk i rette med de to NTNU-forskerne Jonas Nøland og Martin Hjelmeland og deres kritikk av en rapport om kjernekraft fra Rystad Energy.

– Akademisk ytringsfrihet og forskerfrihet er en helt nødvendig forutsetning for all akademisk virksomhet. Hvis vi skal kunne stole på vitenskapen, må vi være sikre på at akademikere kan tale fritt. Derfor styrker vi vernet av den akademiske ytringsfriheten i forslaget til ny universitets- og høyskolelov, sier statsråden.