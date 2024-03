Trump til topps i North Dakota

Donald Trump gikk seirende ut av Republikanernes nominasjon i delstaten North Dakota i natt norsk tid. Nå venter den såkalte supertirsdagen, med avgjørelse i en rekke delstater.

Så langt har Trump gått til topps i alle delstatene som har hatt nominasjoner – med unntak av i hovedstaden Washington D.C. Der vant Nikki Haley søndag.

Kamp om flyplass i Haiti

Tungt væpnede gjenger prøver å få kontroll over flyplassen ved Haitis hovedstad Port-au-Prince. Dette føyer seg inn i rekken av angrep på offentlige steder. Sent i går kveld norsk tid meldte flyplassmyndighetene om kraftig skyting.

Utviklingen kommer etter gjengangrep og masserømninger fra flere fengsler. Landets regjering har erklært unntakstilstand. Den internasjonale flyplassen Toussaint Louverture var stengt da angrepene kom, og ingen fly var i aktivitet. Det var heller ingen passasjerer til stede.

Kina: Vekstmål på 5 prosent

Kina har som mål at bruttonasjonalproduktet (BNP) skal øke med rundt 5 prosent i 2024, det samme som i fjor. Dette er på nivå med analytikernes forventninger, ifølge en arbeidsrapport som ble kjent i natt norsk tid.

Folkekongressen er fra i dag samlet i Beijing for den årlige sesjonen, og der skal statsminister Li Qiang levere sin første arbeidsrapport. For å nå målet skal Kina ha et budsjettunderskudd på 3 prosent i år, ned fra 3,8 prosent i fjor, ifølge rapporten. En viktig del av planen er å utstede statsobligasjoner – en sum som ikke er med i budsjettet.

Kollisjon mellom filippinsk og kinesisk skip

Filippinsk kystvakt beskylder den kinesiske kystvakten for en farlig manøver som skal ha ført til en kollisjon mellom fartøy fra de to landene. Ifølge talsperson Jay Tarriela i den filippinske kystvakten fikk deres skip «mindre strukturelle skader».

Kinas kystvakt hevder på sin side å ha satt inn «kontrolltiltak» mot et filippinsk fartøy som skal ha tatt seg ulovlig inn farvannet ved en omstridt øygruppe i Sør-Kinahavet Ifølge en talsperson for den kinesiske kystvakten dreier det seg om havområdene ved atollen som på norsk heter Panatagrevene.

Singapore svarer på Swift-kritikk

Fra nabolandene kommer sterke reaksjoner på at Singapore skal ha sikret seg de eneste Taylor Swift-konsertene i Sørøst-Asia. Statsministeren avfeier kritikken. Myndighetene i bystaten på sørspissen av Malayahalvøya har allerede innrømmet å ha gitt Swift et tilskudd for å spille der, uten å gå i detalj om avtalen.

Singapores statsminister Lee Hsien Loong kommenterte saken på en pressekonferanse i natt norsk tid i forbindelse med et regionalt toppmøte i Sydney. Han slår fast at å gi insentiv til Swift ikke er en fiendtlig handling mot nabolandene.– Det viste seg å være et veldig vellykket opplegg. Jeg kan skjønne ikke at det skal være uvennlig, sier statsministeren.

Mann hoppet over gjerde på Oslo lufthavn

En mann er pågrepet etter at han i natt tok seg inn på flydelen på Oslo lufthavn. Politiet tok blant annet i bruk helikopter i jakten på mannen. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 2.12.

Etter et lengre søk fikk politiet kontroll på rett person. Det viste seg å være en mann i 30-årene, som ble funnet innendørs i en bygning. Mannen hadde ikke tatt seg ut på takse- eller rullebanen. Mannen er tatt med til arrest og vil bli avhørt i løpet formiddagen.

Kraftig brann i flere sjøhus på Karmøy

To store sjøhus er omtrent nedbrent etter en kraftig brann i flere store sjøhus i Veavågen på Karmøy. Det lå fire sjøhus tett i tett, og det var stor spredningsfare. En brannvegg stanset videre spredning, opplyser brannmannskapene. Det var ingen personer i byggene.

Tre nabohus skulle evakueres, men kun folk hjemme i det ene huset. Dermed ble kun det ene huset evakuert. Politiet opplyser at kommunen er kontaktet for å skaffe husly for de evakuerte.