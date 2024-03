– Det er ingen dramatikk rundt denne aksjonen. Værforholdene er fine og vi har vært i kontakt med klatrerne, sier assisterende redningsleder Alexander Åkerøy Hundal ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge til NTB.

Han forklarer at det er mørket som gjør det vanskelig for klatrerne å ta seg ned fra fjellet.

– Det er to norske og to utenlandske i turfølget. De meldte selv fra til politiet like før klokken 19, sier Hundal.