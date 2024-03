– Jeg kommer ikke til å få tilbake livet mitt slik det var. Men jeg må eksistere som far og være pappa for jentene mine. De trenger meg. Jeg skal gjøre alt for å komme dit. Det ser vanskelig ut, men jeg gir meg ikke, sa den 46 år gamle tobarnsfaren da han som første vitne i terrorsaken, gjenga sine opplevelser fra natt til 25. juni 2022.

Han ble truffet i hodet da Zaniar Matapour (44) skjøt mot festende mennesker i Oslo sentrum. Først var det som om ingen merket noe til det blødende såret i bakhodet før panikken plutselig var total. Alnahhal beskrev kraftig øresus, lyden av glass som knuses og skrikene fra livredde mennesker.

En gulkledd person

Mens han lå på bakken og forsøkte å dekke såret i hodet med hånden, så han en gulkledd person komme mot seg.

– Jeg trodde det var ambulansepersonell og skulle til å løfte hånden for å få hjelp. Da så jeg våpenet og lukket øynene, sa han.

Da smalt det igjen. Alnahhal var truffet i hofta. Med voldsomme smerter, meldte tankene på døtrene seg og hvordan de kom til å måtte vokse opp uten far.

– Jeg kunne kjenne blodet renne og tenkte «OK, nå er jeg ferdig». Jeg var ikke bevisstløs. Jeg hørte og luktet alt. Men da tenkte jeg at «nå er det ikke lenge til du forlater dette livet», sa han.

Sterkt skadd

I dag har Alnahhal sterkt nedsatt følelse i beina, nedsatt syn, konstant øresus og høreapparat på begge ørene. Han sliter med angst og frykt og må bruke krykker når han skal bevege seg til fots.

– Jeg er veldig sosial og veldig trygg på menneskene rundt meg, spesielt i Norge. Men alt dette ble tatt bort av meg. Det kjemper jeg for å ha i livet mitt, for å få noe av tilbake, sa Alnahhal.