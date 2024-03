Det opplyser politiinspektør Renate Myhre Medby ved Oslo politidistrikt til VG.

– Det er en rett han har, sier Medby.

NTB har forsøkt å innhente kommentar fra Amundsen, uten å lykkes.

Tirsdag ble det kjent at politiet åpnet etterforskning etter å ha fått inn flere anmeldelser mot Amundsen. Bakgrunnen er et Facebook-innlegg Amundsen skrev i forbindelse med kvinnedagen og påfølgende kommentarer i kommentarfeltet. Der kom det flere uttalelser om arabere, islam og kvinner.

Søndag trakk han seg som leder av justiskomiteen.

Frp-leder Sylvi Listhaug uttalte at Amundsens innlegg var uakseptabelt og at det skapte reaksjoner internt i partiet. Hun mente Amundsen ikke kunne fortsette i vervet som leder for komiteen, og syntes det var riktig av ham å trekke seg.

Amundsen har selv uttalt at han ikke mener han har gjort noe ulovlig, men at det han har gjort, har vært en belastning for partiet.

– Jeg har skrevet ting på Facebook i beruset tilstand, med en språkbruk som stortingsrepresentanter bør avstå fra. Det gjenspeiler ikke meg som person, skrev Amundsen i en melding til NTB søndag.