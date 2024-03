Øvelsen skal foregå på tirsdag og omfatte samtlige av mediekonsernets over 100 aviser og partneraviser.

– Amedias aviser spiller en viktig rolle for Norges demokratiske infrastruktur. Derfor er det en del av vårt samfunnsoppdrag å sikre at vi og våre datasystemer kan håndtere digitale feilsituasjoner, sier Håvard Solheim, konserndirektør for data og teknologi i Amedia.

I beredskapsøvelsen skal Amedia teste en feilsituasjon der det ikke er mulig for redaksjonene å publisere som normalt. Tirsdag mellom klokken 12 og 12.30 vil publikum derfor møte nettsteder som ser annerledes ut enn normalt. Det er første gang testen er synlig for publikum.

Amedia ble utsatt for et alvorlig dataangrep 28. desember 2021. Flere sentrale datasystemer ble midlertidig satt ut av drift, og Amedias aviser fikk heller ikke produsert papiravisen påfølgende dag.