Tirsdag morgen er en rekke busser innstilt, og tatt ut av trafikken i Oslo.

Det samme skjedde i går med rundt 50 avganger, skriver TV 2.

Årsaken ble opplyst å være «en feil på transportmiddelet».

Kommunikasjonssjef i Ruter, Cathrine Myhren-Haugen forteller til Nordre Aker Budstikke at kulden forårsaker problemer for elbussene.

– Det er kulden som gjør at rekkevidden på elbussene ikke er like god som ellers. Bussene går raskere tomme for strøm. Nå registrerer vi hva som skjer dag for dag, og så får vi finne ut hvordan man kan gjøre dette bedre fremover, sier hun.

Kuldeutfordringene gjelder blant annet linje 34 og 52, som kjøres av nye elektriske busser.