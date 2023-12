Politiet i Sør-Øst opplyser i en pressemelding at de har fått mange henvendelser fra personer som har blitt utsatt for svindelforsøk over telefon.

Personene blir oppringt fra et norsk telefonnummer hvor en engelsktalende person utgir seg fra å være fra politiet.

Politiet oppfordrer folk til å legge på om de mottar en slik telefon, og påpeker at politiet aldri vil be personer om å oppgi Bank-ID over telefon.

Denne type svindelforsøk kalles spoofing. Teknikken gjør at svindlerne kan utgi seg for å kontakte deg fra et norsk nummer eller trygg IP-adresse. Nummeret man blir ringt opp av, er ikke svindlerens eget. Metoden gjør at deres eget nummer skjules, og det nummeret som vises, tilhører noen andre.