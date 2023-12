Bygget pleide å være en møteplass for statsråder, kunstnere og samfunnsdebattanter i den privilegerte samfunnseliten på 1800-tallet.

Nå er bygningen et møtested for Norges fremste forskere. Akademiet har bidratt til å etablere norsk forskning på et internasjonalt nivå.

– Dette er et fantastisk bygg som forteller en spennende historie om politikk og norsk vitenskap, sier statssekretær Kjersti Bjørnstad i Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

– Villaen var en av få møteplasser for politikere og debattanter sent på 1800-tallet, i en tid hvor de politiske frontene var harde og uforsonlige. Eiendommen er derfor også et minnesmerke over betydningen av god dialog på tvers av skillelinjer, fortsetter hun.

Huset ble bygget i 1887 og ligger i Drammensveien 78.

Fredningen omfatter fasaden, hagen og flere av rommene i bygningen.