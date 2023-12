– Jeg må selvfølgelig vurdere konkrete saker som skulle dukke opp, men på generelt grunnlag er jeg ikke inhabil overfor Nortura eller generelle spørsmål knyttet til kyllingproduksjon. Det opplever jeg at lovavdelingen gir støtte til. Og så er det mitt ansvar til slutt, sier Pollestad til Dagens Næringsliv.

Pollestads familie eier Hå rugeri sammen med Nortura, som har 51 prosent av aksjene.

For at statsråden skal være inhabil, må det dreie seg om en sak som i realiteten bare får konsekvenser for Hå Rugeri og få andre aktører, opplyser regjeringens lovavdeling.

– Utover dette er det vanskelig å gi generelle føringer, skriver de.

Striden om den hurtigvoksende kyllingrasen Ross 308 har gjort saken aktuell, og MDG krevde i forrige uke at Pollestad erklærer seg inhabil i alle saker som angår dyrevelferden for norsk kylling. Også Høyre har sagt det er uheldig at han har ansvar for å stille krav til en bransje som familien er tungt økonomisk involvert i.