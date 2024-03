Regjeringen vil ikke bruke penger på nattog til København. Samarbeid med svenskene om togforbindelsen til Göteborg og Stockholm vil regjeringen gjerne ha – men ikke nå. Nasjonal transportplan (NTP) gir ikke noe lys i tunnelen for togentusiaster som drømmer om Europa-ferie på skinner.

Svaret fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) er kort og ærlig når NTB spør om det er en prioritert oppgave for regjeringen å gjøre det lettere for folk å dra på ferie utenlands uten å fly:

– Nei, det er det ikke.

– Pinlig

Naturvernforbundet mener regjeringen er på villspor.

– Togforbindelsen til resten av Norden er pinlig og regjeringen virker ikke å være så opptatt av å gjøre noe med det, konstaterer leder Truls Gulowsen.

Han er forundret over at regjeringen ikke prioriterer dette høyere. Nattog og sammenhengende togforbindelse til Europa må på plass, mener han. Det vil gjøre det mulig å reise mye mer miljøvennlig ikke bare på ferie, men også på jobbreiser.

Togruta mellom Göteborg og Oslo vil også kunne gi mer miljøvennlig godstransport, mener han.

– Göteborg er Østlandets viktigste godshavn. Nesten alt som kommer fra Göteborg, fraktes til Oslo på trailer, fordi togforbindelsen er så elendig, sier Gulowsen.

– Mangler sovevogner

I en grå boks på side 204 i Nasjonal transportplan har regjeringen funnet plass til det de har å si om «Enklere reiser til Sverige og Danmark».

Her vises det til at Jernbanedirektoratet har utredet kjøp av nattogtilbud mellom Oslo og København og kom til at det «ikke er et effektivt miljøtiltak pga. vesentlige behov for offentlig tilskudd, samt manglende tilgang på sovevogner i markedet».

Derfor vil ikke regjeringen gå videre med et slikt offentlig kjøp på nåværende tidspunkt, heter det.

For dem som skal til Göteborg, er togtilbudet på bedringens vei. Antall avganger mellom Oslo og Göteborg ble doblet i fjor, og rutetidene er til dels tilpasset så man kan komme seg videre med tog sørover på kontinentet.

Utbygging av Østfoldbanen hjelper på, påpeker Nygård.

– Og så skal vi gjøre en fjerntogstudie. Der skal vi se på forbindelsene både til Göteborg og Stockholm, sier han.

Han sier han har hatt dialog med sin svenske kollega og at det er gjort utredninger i samarbeid mellom Norge og Sverige.

Vil utrede – på et tidspunkt

Ifølge NTP kreves det koordinering av tiltak på svensk og norsk side for å få på plass vesentlige tilbudsforbedringer. Regjeringen har bedt Jernbanedirektoratet samarbeide med svenske Trafikverket om videre utvikling av tilbudet.

– Vi er enige om at på et eller annet tidspunkt skal vi sette i gang en videre utredning. Men det er ikke vist i å utrede veldig mye nå som vi ikke har finansieringsevne til å bygge mer. I hvert fall ikke i denne planen, sier samferdselsministeren.

Også til Stockholm har det blitt flere avganger de siste årene. I NTP vises det til en studie som slår fast at tog kan konkurrere med fly på strekningen, dersom det bygges togspor mellom Arvika og Ski eller Lillestrøm.

– Dyrt og vanskelig

Miljøpartiet De Grønne er lite imponert over regjeringens togplaner.

– Det er ikke mange år siden at det å toget til utlandet var enkelt og billig. Men i dag er det blitt dyrt, uoversiktlig og vanskelig for alle de som liker å ta toget til Europa, sier partileder Arild Hermstad.

Han skryter av svenskene, som blant annet har fått på plass nattog til Berlin.

– Mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet er passive, ruller den konservative svenske regjeringen ut løsninger som gir svenskene stadig flere muligheter til å reise miljøvennlig og effektivt til utlandet, sier Hermstad.