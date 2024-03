– Vi har lyktes i å holde et høyt nivå på våre bidrag til å skape flere jobber i noen av de mest krevende landene der høy risiko gjør at mange investorer kvier seg for å satse, sier administrerende direktør Tellef Thorleifsson i Norfund.

De samlede direkte investeringer fra utlandet til utviklingsland falt i fjor med 9 prosent, ifølge en rapport fra UNCTAD. Samtidig holdt altså Norfund nivået oppe. I 2020–2022 vokste investeringene kraftig.

Investeringene går blant annet til fornybar energi, finansiell inkludering, landbruk, industri og lokale og regionale fond. 51 prosent av Norfunds investeringer i 2023 gikk til Afrika, 34 prosent til Asia og 16 prosent til Latin-Amerika.

Norfund er statens investeringsfond for utviklingsland, og har samlet kommitterte investeringer på 36 milliarder kroner. 62 prosent av dette er i Afrika.

– Gjennom investeringer som gir tilgang på energi og kapital, samt eierskap direkte i bedrifter, ser vi at vi kan bidra på å bekjempe fattigdom på en effektiv, bærekraftig og skalerbar måte, sier Thorleifsson.