Det er en oppgradering fra den moderate snøskredfaren som gjelder nå, skriver varsom.no.

– Det er ventet naturlig utløste skred. Skred kan gå både i fokksnø, i våt snø og på vedvarende svake lag, skriver man i varselet.

Snøskredfaren økes også fra moderat til betydelig i Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen, Ofoten og Salten, samt sørpeskredfare for deler av Nordland og Troms.

Farevarsel for snø er sendt ut for deler av Vest-Finnmark mandag morgen, mens det er meldt om lokal fare for is i deler av Ofoten, Vesterålen og Troms. Samtidig avtar faren for fokksnø i deler av Nordland, Troms og Vest-Finnmark.