I løpet av årets tre første måneder er det startet etterforskning av 16 drapssaker med i alt 21 ofre. I hele fjor ble det registrert 33 drapssaker med totalt 36 ofre.

Utviklingen bekymrer Kripos-sjef Kristin Kvigne.

– Vi er redde for at vi får flere drap i Norge enn tidligere. Vi har tradisjonelt vært et land med få drap, og vi har hatt en kontrollerbar situasjon i forhold til det, sier hun til NRK.

– Vi så også i 2023 at det var flere drap enn det var i 2022, og vi er bekymret for utviklingen. Men det er for tidlig å trekke en konklusjon om vi ser en forhøyet andel drap i Norge generelt, presiserer hun.

Saken i bygda Torpo i Ål kommune i Hallingdal, som politiet nå etterforsker som drap og selvdrap, er den fjerde familiedrapssaken på et halvt år. Det har kostet 14 mennesker livet, og én person er skadd.

– Dette er en grufull tragedie for familien, lokalsamfunnet og hele nasjonen, sier Kvigne.

Kripos bistår det lokale politiet i etterforskningen av drapene.