Jonas Gahr Støre og ledelsen i Arbeiderpartiet, svarer mange i en undersøkelse Arbeiderpartiet selv har foretatt blant velgerne.

I undersøkelsen har Arbeiderpartiet spurt velgerne om de to viktigste årsakene hvis de stemte på Arbeiderpartiet forrige valg, men ikke vil stemme på dem på nytt, skriver VG.

32 prosent svarer at årsaken er at de er misfornøyd med ledelsen. Like mange svarer at Ap har mistet fokus på verdiene sine.

Av andre tall svarer 31 prosent at de ikke har gjort god nok jobb i regjeringen, mens 23 prosent svarer at det er for mye intern uro og skandaler. Så mange som 21 prosent oppgir at de ikke stoler på Ap mer.

– Jeg synes det er både riktig og viktig at velgerne har klare forventninger både til meg, til resten av ledelsen og til Arbeiderpartiet. Vi gjennomfører slike undersøker, reiser rundt i partiet og møter velgere nettopp for å få klare tilbakemeldinger, og det har vi fått, sier Støre til VG.