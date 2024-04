Mennene på 24, 25 og 27 år har nektet straffskyld. Bergensavisen, Bergens Tidende, TV 2 og NRK melder om frifinnelsen fredag.

De to yngste ble frifunnet under dissens, men må fortsatt betale 240.000 kroner hver i erstatning. 27-åringen ble enstemmig frifunnet, og han må heller ikke betale erstatning, skriver TV 2.

Voldtekten skal ha skjedd på fest i Bergen natt til 3. januar 2021. Mennene var tiltalt for å ha slått, bundet og voldtatt kvinnen.

Da saken var oppe i Hordaland tingrett, ble 24-åringen og 25-åringen dømt for gruppevoldtekten, mens 27-åringen ble frikjent.

I lagmannsretten la aktor ned påstand om at 24-åringen skulle dømmes til fengsel i fem år og en måned. I tillegg ba han om at 25-åringen dømmes til fengsel i fire år og sju måneder, og at 27-åringen dømmes til fengsel i fire år og fem måneder

Kvinnen har i retten fortalt at hun har traumer etter hendelsen.