Mannen ble pågrepet i Bergen sentrum torsdag og fremstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett. Politiet ba om fire ukers varetekt, noe de altså fikk medhold i, skriver Bergensavisen.

– Jeg kan bekrefte at mannen er siktet for grov narkotikaovertredelse og at det gjelder en betydelig mengde, sier politiadvokat Jørgen Henriksen i Vest politidistrikt.

Siktede har ingen tilknytning til Norge. Det er foreløpig uvisst hvordan narkotikaen havnet i Bergen, hvor lenge mannen har oppholdt seg i byen, eller om det er andre medvirkende.