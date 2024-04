– Er det én dag jeg skal være fyllesyk på, så er det 18. mai. Det er veldig kjipt å være fyllesyk på eksamen, sa BI-studenten Carl William Wright Nordby fra BI ifølge Universitetsavisa.

Resolusjonen «En bedre eksamenstid» fastslår at NSO skal jobbe for en minimumstid på 24 timer mellom avslutning og oppstart av to eksamener i den ordinære studieplanen, samt at man ikke skal avholde eksamen 18. mai og 23. desember.

NTNU-representanten Ingrid Darell Holm argumenterte imot forslaget, blant annet fordi 18. mai er en vanlig arbeidsdag og at det finnes viktigere ting for NSO å prioritere.

Blant de andre resolusjonene som ble vedtatt var en resolusjon mot forskjellsbehandling i straff for fusk ved ulike institusjoner, mens et forslag om å senke egenkapitalkravet ved boligkjøp for studenter til 10 prosent ble nedstemt.