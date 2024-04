Anmeldelsen omfatter et utvalg meldinger, bilder og videoer som enten er mottatt direkte, via advokat eller framsatt i sosiale medier, opplyser advokatfirmaet i en pressemelding.

Både navngitte og anonyme avsendere er omfattet av anmeldelsen.

Tidligere i april ble tre menn på 24, 25 og 27 år frikjent i Gulating lagmannsrett etter å ha stått tiltalt for en gruppevoldtekt av en kvinne. Mennene var tiltalt for å ha slått, bundet og voldtatt kvinnen på en fest i Bergen i 2021.

Da saken var oppe for tingretten, ble 24-åringen og 25-åringen dømt for gruppevoldtekten, mens 27-åringen ble frikjent.

Saken har fått massiv oppmerksomhet, og samtlige av de tre mennene ble både før og under rettssaken hengt ut med navn og bilder i sosiale medier.

Også i etterkant av frifinnelsen er det blitt spredt bilder av én av mennene.

Trusler mot forsvarerne

– En rekke av de kommentarene som fremsettes i kommentarfeltene er i realiteten oppfordringer til grov vold og drap av våre klienter, som både er alvorlig og straffbart. Det kan også gi grunnlag for erstatning, sier advokatene John Christian Elden og Maria Hessen Jacobsen.

Advokatene påpeker at videre spredning av slike poster i sosiale medier også kan være straffbart og erstatningsbetingende.

– Vi følger utviklingen i sosiale medier og vil iverksette nødvendige tiltak for å ivareta både våre klienter og ansatte i denne saken, sier Elden og legger til:

– Vi vil oppfordre til en sunn diskusjon, men vil fortsette å anmelde alle innlegg, utsagn og bilder vi anser straffbare.

Advokatfirmaet opplyser i pressemeldingen at noen av anmeldelsene gjelder trusler mot advokatene som forsvarte mennene i retten.

Uthengt etter frifinnelsen

Like etter at frikjennelsen var et faktum, kunne Bergens Tidende melde at advokat Jacobsen, som er én av forsvarerne i saken, hadde mottatt en truende epost.

Avsender skrev at alle kunne få tak i de tre mennene nå som de var frifunnet og kan bevege seg fritt i samfunnet.

Forsvareren uttalte til avisen at hun oppfatter innholdet som en trussel, og at hun kom til å anmelde eposten.

Onsdag denne uken omtalte Dagbladet et bilde av en av de frikjente mennene som sirkulerte i sosiale medier. Over bildet var teksten «Feire for du kom unna med voldtekt» lagt til.

Det er foreløpig ikke kjent om spredningen av dette bildet omfattes av anmeldelsen.