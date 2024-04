Israel åpner for mer nødhjelp til Gaza

Israel åpner grenseovergangen Erez nord på Gazastripen for nødhjelp og setter også inn flere av strakstiltakene som et stadig mer kritisk USA har krevd. Landet kommer til å tillate bruk av havna i Ashdod for hjelpesendinger som skal til Gazastripen, tillegg til å slippe inn mer hjelp fra Jordan ved Kerem Shalom-grenseovergangen.

De nordlige delene av Gazastripen har de siste månedene i stor grad vært avskåret fra å motta nødhjelp via bakketransport, og FN advarte i forrige måned om at hungersnød i det nordlige Gaza er «nesten uunngåelig».

Miljødirektoratet mobiliserer i kampen mot havnespy

I kampen mot spredningen av den skadelige fremmedarten havnespy ber Miljødirektoratet norske fritidsbåteiere om hjelp. Fritidsbåter utgjør en risiko fordi de beveger seg mye rundt, til havner og grunnere områder hvor havnespy trives best.

Havnespy er hittil funnet på Vestlandet og like utenfor Oslofjorden ved Koster i Sverige. Arten har trolig kommet inn i norsk farvann festet til skroget på større skip. Hvis havnespyet har festet seg på båten, er det mest effektive å spyle og skrape båten.

No Labels stiller ikke med utfordrer

Sentrumsbevegelsen No Labels ønsket å stille med egen kandidat i det amerikanske presidentvalget i november, men har ikke klart å finne noen som er egnet.

Bakgrunnen for avgjørelsen er ifølge nyhetsbyrået AP at bevegelsen ikke har klart å finne en høyprofilert sentrumskandidat som var villig til å ta fordel av den utbredte misnøyen med både president Joe Biden og ekspresident Donald Trump.

Trafikken i Baltimore tilbake for fullt i mai

Ingeniørene som jobber med den sammenraste brua i Baltimore, regner med å åpne en mindre led i løpet av april. Hovedleden i havna er sperret av vrakrester etter at konteinerskipet Dali mistet motorkraft og styring og kjørte inn i Francis Scott Key-brua i slutten av mars.

Planene for gjenåpning ble presentert av Hærens ingeniørkorps (USACE) i natt norsk tid, dagen før president Joe Biden besøker ulykkesstedet. Ifølge ingeniørene vil en mindre led innen fire uker kunne håndtere noe skipstrafikk. Havna vil ifølge USACE ha full kapasitet med en over 200 meter bred og 15 meter dyp led innen utløpet av mai.

Murmansk-guvernøren skadd i knivangrep

En mann er pågrepet for å ha angrepet Murmansk-guvernør Andrej Tsjibis med kniv. Guvernøren ble stukket i magen og oppgis å være alvorlig skadd. Knivstikkingen skjedde etter et møte med innbyggere i byen Apatity, skriver russiske nyhetsbyråer, som viser til myndighetenes pressetjeneste.

Ifølge nyhetsbyrået DPA opplyser den behandlende legen at tilstanden til guvernøren er alvorlig. Lokale medier melder at den pågrepne er en 42-årig mann, som oppgir at indre stemmer ba ham om angripe guvernøren.

Aamodt og Shiffrin er forlovet

I natt offentliggjorde alpinparet Aleksander Aamodt Kilde og Mikaela Shiffrin at de har forlovet seg. Paret kunngjorde nyheten kjent på Instagram.

Forlovelsen blir møtt med gratulasjoner og lykkønskninger. Blant gratulasjonene fra store idrettsstjerner finner vi blant annet friidrettsstjernen Allyson Felix, tidligere alpinist Bode Miller og skihopper Eva Pinkelnig.

«Fallout»-serieskaper: Som en unge i en godteributikk

Filmmaker Jonathan Nolan var både spent og nervøs da han ga seg i kast med å lage TV-serie av det populære postapokalyptiske dataspillet «Fallout». Sammen med kona Lisa Joy, som han også laget «Westworld» sammen med, står Nolan for adapsjonen til «Fallout»-sesongen på åtte episoder. Den har premiere på Amazon Prime Video 11. april.

Nolan forteller om en stor glede ved å bringe spillet til virkelighet blant annet gjennom spektakulært kameraarbeid og stunts. – Det var som å være en unge i en godteributikk, forteller serieskaperen.

Zuccarello-assist i Wild-tap

Mats Zuccarello og hans Minnesota Wild klarte ikke å hamle opp med topplaget Colorado Avalanche i en viktig kamp i jakten på sluttspill. Tross en Zuccarello-assist, tapte Wild 2-5. Zuccarello fikk 21 minutter og 9 sekunder på isen.

Med sju kamper igjen er Wild avhengige av sterke resultater i de resterende kampene.