IEA ber selskapene om å ta «det viktige valget» mellom å forverre klimakrisen eller å bidra til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, i tråd med Parisavtalen.

Oppfordringen kommer i forkant av neste ukes klimatoppmøte COP28, den største slike konferansen noensinne.

En ny rapport utarbeidet av IEA anslår at olje- og gasselskaper står for én prosent av investeringene i grønn energi globalt. Samtidig er de ansvarlig for mer enn halvparten av den globale energiforsyningen.

– På vei til netto nullutslipp innen midten av århundret, som er nødvendig for å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, må olje- og gassbruken avta med mer enn 75 prosent innen 2050, står det i rapporten.