I Skandinavia har Norge flest sykehussenger i forhold til befolkningstallet. Danmark har 2,5 sykehussenger per tusen innbyggere, og Sverige har 2.

I 2021 hadde Norge 3,4 sykehussenger per tusen innbyggere, mens gjennomsnittet i OECD-landene var 4,3. Det viser nye tall fra OECD-rapporten « Health at a Glance 2023 ».

I de fleste OECD-landene blir det færre sykehussenger i forhold til befolkningsstørrelsen, men nedgangen har skjedd raskere i Norge, Sverige og Danmark enn i resten av OECD.

– I Norge får stadig flere pasienter poliklinisk behandling og blir ikke innlagt. Medisinsk og teknologisk utvikling gjør at behandlinger kan gjøres mer skånsomt enn før, slik at pasienter kan reise hjem samme dag, sier seniorrådgiver Borgny Vold ved seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk i Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2021 var det om lag 18.400 sykehussenger i Norge, 2200 færre enn for ti år siden. I samme periode har befolkningen økt med nærmere en halv million innbyggere.