– Hvis noen butikker tror de kan holde åpent fordi det er julaften, eller fordi de regner med julaften som en av de tre siste søndagene før jul, tar de feil, sier regionsekretær Eirin Saaler Nabben i Handel og Kontor (HK) Region Innlandet til Fri Fagbevegelse.

Årets julaften faller på en søndag og er som søndag å regne.

– Da skal butikkene holde stengt, sier Nabben.

Det betyr at i-siste-liten-shoppere må forholde seg til reglene som generelt gjelder for søndager: Søndagsåpne dagligvarebutikker under 100 kvadratmeter med begrenset utvalg – eller bensinstasjoner.

Forsker Anita Borch ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO tror mange slike utsalgssteder må forberede seg på ekstra trykk på julaften, ikke bare av folk som mangler melk til grøten.

– Det er mange som handler inn til jul i siste liten, og særlig menn er ofte litt sent ute, sier hun til NTB.

Hun sier at far i huset tradisjonelt ikke har ansvar for majoriteten av gavene, men han er ofte litt sent ute med å få på plass de han skal legge under treet. I år kan han ikke svippe innom kjøpesenteret sånn i farta på julaften.

– Ja, det kan hende bensinstasjonene bør rigge seg for ekstra innrykk denne gangen, sier Borch.