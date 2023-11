– Vi er glade for at nok en stor gruppe norske borgere nå har kommet ut av Gaza. En stor del av disse er barn som har levd med stor usikkerhet og under svært vanskelige forhold i lang tid. For å sikre at alle kommer seg trygt og raskt hjem, setter vi nå opp et fly til Norge. Vi er glade for at Norwegian stiller fly til disposisjon, sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

Rundt halvparten av de som har kommet seg ut av krigsherjede Gaza til Egypt, er barn.

Flyet er ventet å ankomme Norge lørdag kveld, opplyser Norwegian i en egen pressemelding.

– De som reiser, har forskjellige helsemessige behov. I tillegg til representanter for utenrikstjenesten vil det derfor være norsk helsepersonell på flyet, sier Eide.

Må betale hjemreisen selv

De norske borgerne må selv betale flybilletten hjem, opplyser UD til Aftenposten.

– Det er, som alltid ved assistert utreise, den enkelte borgeren selv som må dekke opphold og billetter. Det gjelder også nå. For voksne vil det koste 6500, mens for barn mellom to og 18 år vil koste 1500. Barn under to år reiser gratis, sier kommunikasjonsrådgiver Siri Svendsen i UD til Dagbladet.

Det var onsdag at 51 norske borgere ble de første nordmennene som slapp ut fra Gaza. Torsdag skulle etter planen ytterligere 60 komme over grensen, men dette ble utsatt til fredag.

Krisestab og mottakssentre klare

Foreløpig er det dog ikke kommet rapporter om at disse har kommet seg over den egyptiske grensen. Det befinner seg fremdeles rundt 200 nordmenn på Gaza.

I Kairo er det satt krisestab for å møte nordmennene fra Gaza og gi dem nødvendig helsehjelp.

Både i Ullensaker, i Oslo og i Sandnes er det opprettet mottakssentre for de som kommer tilbake til landet. Kommunene har gjort klart mat, bleier, vann, tepper og varme klær, samt kosedyr til de mange barna.