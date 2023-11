42-åringen ble funnet død i en leilighet i Stavanger lørdag 12. november i fjor, skriver Stavanger Aftenblad.

Den dømte hevdet i retten at han handlet i nødverge, og at han kom til stedet for å hjelpe en kamerat (32) med å få avdøde ut av leiligheten. Avisen skriver at det var 32-åringen som bodde i leiligheten hvor liket ble funnet.

Drapet fremstår som svært brutalt, mener retten. Derfor har det ikke vært noe rom noen formildende omstendigheter.

Ifølge tiltalen skjøt tiltalte den avdøde mannen to ganger og slo ham i hodet med et brekkjern. Obduksjonsrapporten viste at han hadde blitt slått i hodet minst ti ganger.

Tiltaltes forsvarer, advokat Svein Kjetil Lode Svendsen, sa at det ikke kunne utelukkes at det var 32-åringen som hadde slått avdøde de siste gangene, etter at tiltalte hadde gått fra leiligheten.

– Det at tiltalte kun erkjenner ett slag, svekker hans troverdighet. Tilsvarende mener retten at tiltaltes forklaring heller ikke på andre punkt fremstår som troverdig, heter det i dommen som ble avsagt onsdag.

Den avdøde mannens mor tilkjennes 250.000 kroner i oppreisningserstatning.

Leiligheten hvor drapet fant sted ligger på Vestre Platå, mellom Stavanger sentrum og Eiganes.