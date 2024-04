Det var under EM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Georgia 12. september at klimaaktivistene fra gruppen «Stopp oljeletinga» stormet banen og midlertidig stanset kampen, skriver Nettavisen.

De nektet i etterkant å betale bøtene på henholdsvis 12.000 og 10.000 kroner, noe som førte til at saken endte i Oslo tingrett.

Onsdag kom dommen, som konkluderer med at banestormerne forstyrret fred og orden, og retten viste til at det var et stort arrangement med mange seere.

Retten fastslo at de to må betale bøtene, som til og med ble oppjustert til henholdsvis 14.000 kroner og 12.000 kroner. De må også betale sakskostnader på 1000 kroner hver.