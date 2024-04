Dyrevernorganisasjonen Noah og organisasjonen OneWhale sto bak søknaden. Sistnevnte er en organisasjon som holder et øye med hvor den kjente hvithvalen beveger seg til enhver tid.

De er bekymret for at båttrafikk, mennesker og redusert mattilgang kan utgjøre en stor fare for den hvite hvalens helse og ønsker derfor å flytte ham til Svalbard. Hvalen lever for tiden i ulike farvann i Sør-Norge.

Søknaden deres er nå imidlertid blitt avvist av Miljødirektoratet blant annet etter råd fra Norsk Polarinstitutt, skriver Svalbardposten.

Direktoratet erkjenner at søknaden var faglig forankret, men mener flytting ikke er en god idé fordi det ikke kan utelukkes at hvalen tar med seg smittsomme sykdommer og dermed vil kunne utgjøre en risiko for det lokale dyrelivet.

Noah-leder Siri Martinsen sier til Svalbardposten at de nå leser gjennom avslaget og vurderer om de skal klage på avgjørelsen.

– Vi er fortsatt i prosessen, og har derfor bedt om å få mer informasjon om flere av punktene fra Miljødirektoratet. Så må vi finne ut av om vi blir å sende inn en klage, sier hun.