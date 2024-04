– Vi er glade for å ha kommet i havn med en forhandlingsløsning for avis, avistrykkerier og pakkerier. Partene har hatt en god tone underveis, sier forhandlingsleder Therese Korsmo Mjaaland i MBL.

Partene er blant annet enige om å sette ned et utvalg som skal jobbe for forenkling og modernisering av kompensasjonsordningene for skiftarbeid.

– Kravet til fleksibilitet og kompetanse vil bare øke fremover, og det er viktig at arbeidsgivere og arbeidstakere sammen har fokus på dette, sier Mjaaland.

Oppgjøret er innenfor frontfagets ramme, som er på 5,2 prosent.