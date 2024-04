To av de fire ukene i varetekt blir i full isolasjon, melder Halden Arbeiderblad.

Mandag formiddag ble det holdt fengslingsmøte i Halden tinghus. Den siktede mannen hadde samtykket til fengslingen, til tross for at han ikke erkjenner straffskyld, og møtet gikk dermed som kontorforretning.

– Det er satt fengsling i fire uker, hvorav de to første er i full isolasjon, og de to neste er med brev- og besøksforbud, sier mannens forsvarer Tor Magnus Fagermo til avisen etter møtet.

Det var lørdag kveld at politiet rykket ut til det som ble beskrevet som en alvorlig hendelse i et leilighetskompleks i Halden sentrum.

En mann i 40-årene ble bekreftet død da politiet ankom stedet, mens den drapssiktede mannen ble sendt til sykehus med lettere skader. Politiet har opplyst at det ikke er en relasjon mellom avdøde og siktede. Mandag får Dagbladet opplyst at de to var naboer.

Fagermo forteller til Halden Arbeiderblad at møtet mellom hans klient og avdøde var tilfeldig.

Politiet etterforsker saken for fullt og venter nå på svar fra den foreløpige obduksjonsrapporten.