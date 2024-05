Hele dagen Kristi himmelfartsdag er det nemlig meldt regn.

– Skal du ut kan det hende du skal ta med deg paraply, skriver Meteorologisk institutt på X, tidligere Twitter tirsdag.

Ifølge dem er det kun en liten del av Nord-Norge som får fint vær på helligdagen.

– Det er bare Øst-Finnmark som får sol, alle andre må nøye seg med høstvær, skriver meteorologene, som understreker at Sør-Norge likevel får mindre nedbør utover kvelden.

Det er heller ikke spådd å bli spesielt varmt. Gradestokken vil ligge på rundt 12 grader i Oslo, 9 grader i Bergen, 8 grader i Trondheim og 7 grader i Tromsø. Det er heller ikke meldt strålende sol på 17. mai neste uke, men det blir passende vær for bunad.

– Det ligger an til å bli god bunadstemperatur over hele landet egentlig – ikke for kaldt, ikke for varmt. Nasjonaldagen ligger an til å få et gjennomsnittlig mai-vær, sa vakthavende meteorolog Sigrid Auganæs til Dagbladet mandag.

– Nedbør er veldig ustabilt på våren, og spesielt vanskelig for oss å si noe om så lang tid før 17. mai.