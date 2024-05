Beslaget er ett av norgeshistoriens største valutabeslag, ifølge Tolletatens beslagsoversikt. Kun tre andre beslag har vært større de siste ti årene, hvorav det største var på 30 millioner i 2022.

Det var andre helgen i april at et norskregistrert kjøretøy med to personer ble stanset av tollere etter å ha innplassert en grenseovergang på Østlandet.

Bilen og personene ble tatt med til lokalt tollsted for kontroll. I bilen fant tollere flere plastposer som inneholdt bunker med svenske sedler.

– Nettverk med stort hvitvaskingsbehov

Til sammen ble det avdekket cirka 4,2 millioner svenske kroner.

– Modusen og størrelsesordenen på beslaget tyder på at det er organiserte kriminelle nettverk som står bak smuglingen, sier tolldirektør Øystein Børmer i en pressemelding.

Personene ble pågrepet, og forholdet er anmeldt til politiet.

Tolletaten opplyser at det i hovedsak er kriminelle nettverk med stort hvitvaskingsbehov som står bak valutasmugling i landet. Disse pengene blir ofte brukt til å opprettholde kriminell virksomhet eller begå nye kriminelle handlinger.

Andre store beslaget på kort tid

– Slike valutabeslag bidrar til å gjøre det mindre lukrativt å drive narkotikahandel eller annen kriminalitet mot Norge. Jo mer vi klarer å avdekke av slik valutasmugling, jo mindre attraktivt blir Norge for utenlandske kriminelle, forklarer Børmer.

Tollbeslaget er det andre store valutabeslaget på kort tid. I mars stoppet tollere på Ørje en person som forsøkte å smugle til sammen 1,4 millioner kroner gjemt i en pakke med bleier. Også denne saken er under etterforskning hos politiet.

Tolletaten anslår at det i Norge smugles kontanter for flere milliarder kroner hvert eneste år.