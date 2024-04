Bøndene legger fram sine krav til staten

Startskuddet for årets jordbruksforhandlinger går når Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag fredag legger fram sine krav til staten. Dette vil skje på en pressekonferanse klokken 12.

Kravene legges fram etter protester mot måten regjeringen sikret seg flertall for ny landbrukspolitikk for hvordan bøndenes lønn skal beregnes, der det ble lagt til grunn et høyere timeantall enn det som er vanlig ved de fleste arbeidsplasser. Protestene gjorde at regjeringen snudde i siste liten.

Staten skal presentere sitt tilbud 6. mai, og forhandlingene skal være ferdig innen 16. mai

Søkertall til høyere utdanning klare

Fristen for å søke på høyere utdanning gikk ut 15. april, og fredag legges årets søkertall fram. Dette skjer på en pressekonferanse på Oslo Met fredag formiddag. Da blir det kjent hvilke trender som preger årets søkere til universiteter, høyskoler og fagskoler.

I 2023 var det 135.980 personer som søkte om studieplass ved en høyskole eller universitet gjennom Samordna opptak. Dette var en liten økning i forhold til året før.

Direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse presenterer søkertallene, mens og forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) er til stede for å kommentere tallene.

Norsk-eritreere demonstrerer foran Stortinget

Fredag klokken 11 arrangerer Den norsk-eritreiske samarbeidsorganisasjonen i Norge demonstrasjon på Eidsvolls plass mot trakassering av norsk-eritreere.

Det har lenge vært uroligheter i det norsk-eritreiske miljøet, som bunner i en ulik forståelse av regimet i Eritrea. I høst oppsto det opptøyer i Bergen i forbindelse med en norsk-eritreisk markering, da det dukket opp motdemonstranter som anklaget arrangørene for å støtte regimet.

Eide på beredskapskonferanse

Norsk Folkehjelp og Røde Kors arrangerer fredag Nuke Expo, en konferanse som tar for seg om Norges beredskap tåler et atomnedslag i Oslo sentrum.

Konferansen arrangeres på Nasjonalmuseet, og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) vil være til stede, i tillegg til ledende eksperter på hva atomkrig betyr.

Energiministeren og Google i datasenter-møte

Fredag morgen møter energiminister Terje Aasland (Ap) teknologigiganten Google for å diskutere selskapets etablering av et datasenter i Skien.

Datasenteret skal etter planen stå klart i 2026, og selskapet investerer dermed 600 millioner euro i Norge. Det er allikevel blitt knyttet bekymringer til etableringen, særlig rundt strømforbruket og at det kan bli et potensielt etterretningsmål.