– Det er to personer som har truet ansatte med slagvåpen. De ansatte har trukket seg tilbake, sier operasjonsleder Svein Walle i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Walle forteller at de to innsatte skal være låst inne på et av fellesarealene på fengselet.

Politiet har rykket ut for å bistå i hendelsen som har oppstått.

– Det skal ikke være fare for noen andre innsatte. Nå jobbes det med å løse situasjonen, sa operasjonsleder Walle i 21-tiden.

I en oppdatering én time senere er situasjonen ikke løst.

– Vi har ikke kommet noe lengre foreløpig. Vi bruker den tiden vi trenger for å gjøre det trygt og ordentlig, sier operasjonslederen til avisen.

Ullersmo fengsel er et høysikkerhetsfengsel i Ullensaker i Akershus. Det benyttes av langtidsfanger fra over hele landet.