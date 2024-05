Det var i september 2022 at mannen solgte en Luger modell P08 (1914 artillerimodell) til en kriminell person for 31.500 kroner, skriver Avisa Oslo.

Pistolen var ikke plombert og dermed registreringspliktig. Våpenet ble siden brukt til et drapsforsøk på Torshov og et drap på Grønland i Oslo.

Saken var oppe i Oslo tingrett nylig, hvor 75-åringen hevdet han trodde han solgte pistolen til en samler. 75-åringen ble dømt til fengsel i 90 dager, og han får i tillegg inndratt 30.600 kroner etter våpensalget.

– Påtalemyndigheten er svært fornøyd med dommen. Denne saken viser et nokså typisk hendelsesforløp der et uregistrert skytevåpen overdras fra et samlermiljø til et kriminelt miljø og senere benyttes til å skyte to personer, sier politiadvokat Johannes Hafsahl ved Enhet sentrum til avisen.