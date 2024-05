Det innebærer også at den endelige behandlingen av forbudet er utsatt, går det fram av en beslutning fra Borgarting lagmannsrett torsdag.

Staten, som har anket tingrettens dom, ønsket en skriftlig hastebehandling av forbudet. Tingretten besluttet å ilegge en forføyning mot at staten gir nye tillatelser i forbindelse med de tre olje- og gassprosjektene.

I torsdagens beslutning kommer lagmannsretten også med krass kritikk av tingrettens kjennelse, som de mener det «hefter flere mangler» ved.

– Lagmannsretten vurderer at det er grunnlag for å oppheve tingrettens kjennelse, men har etter en nærmere vurdering kommet til at dette ikke vil være en hensiktsmessig og effektiv behandling av saken. Lagmannsretten har på denne bakgrunn besluttet at forføyningssaken fortsetter og undergis fullstendig prøving under ankeforhandlingen, heter det.

– Samtidig besluttes virkningen av tingrettens forføyningskjennelse suspendert inntil lagmannsretten har behandlet saken, skriver lagmannsretten.

Ba om hastebehandling

Greenpeace Norden og Natur og Ungdom fikk i januar i år en full seier mot staten i Oslo tingrett i saken om tre oljetillatelser.

Tingretten slo fast at tillatelsene var ugyldige, og at staten hadde brutt kravene ved godkjenning av olje- og gassfeltene Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil i Nordsjøen.

I tillegg fikk naturvernene medhold i en forføyning, altså et midlertidig forbud, mot at Energidepartementet gir nye tillatelser i forbindelse med de tre olje- og gassutbyggingene.

Staten har anket dommen og ville samtidig ha hastebehandling av det midlertidige forbudet, fordi de mente dette kunne føre til full stans i utbyggingen av de tre feltene og store økonomiske kostnader.

Selskapene trenger jevnlig nye tillatelser fra staten for å få fortsette arbeidet, skriver VG.

Satt på vent

Lagmannsretten har satt forbudet på pause frem til hele ankesaken skal behandles denne høsten. Nå skal dermed selve dommen og forbudet behandles samtidig.

Samtidig kommer de med kraftig kritikk mot dommen fra Oslo tingrett, for å ikke ha vurdert følgene av forbudet godt nok. Det handler om 140 milliarder kroner i investeringer, skriver lagmannsretten, ifølge VG.

NTB har spurt Energidepartementet om en kommentar til saken, men har foreløpig ikke fått svar. Det er per nå uklart om suspenderingen av det midlertidige forbudet innebærer at staten kan gi nye tillatelser igjen.

Greenpeace-leder Frode Pleym tolker avgjørelsen rundt det midlertidige forbudet slik:

– Det består, men det får ingen konsekvenser for staten om de velger å bryte det. Dette er likevel ikke en tommel opp fra lagmannsretten. Staten har et valg. De kan respektere at de tapte i tingretten, at tillatelsene de ga, er ugyldige og at forbudet fortsatt består, sier Pleym til VG.