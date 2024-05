Presidentvalg i Litauen

Litauens befolkning skal velge ny president. Dersom ingen av de åtte kandidatene får over 50 prosent av stemmene, blir det en andre valgrunde 26. mai.

Sittende president Gitanas Nauseda søker gjenvalg mot en rekke motstandere, inkludert statsminister Ingrida Šimonytė, som også utfordret ham presidentvalget i 2019.

Siden han kunngjorde sitt kandidatur 7. desember 2023, har Nausėda vært den klare favoritten.

Bafta-priser for britiske TV-produksjoner

British Academy of Film and Television Arts (Bafta) deler ut priser for beste TV-produksjoner søndag,

Den siste sesongen av Netflix' The Crown er nominert i flest kategorier, til tross for kontroverser rundt fremstillingen av kongefamilien.

Den sjette sesongen av det kongelige dramaet, som dekker hendelsene på 1990-tallet, inkludert prinsesse Dianas død, er nominert til åtte priser.

Happy Valley og Black Mirror-episoden Demon 79 har begge syv nominasjoner. Fulgt av Slow Horses, The Sixth Commandment og Succession som alle har seks nominasjoner.

Fare for streik i Telenor

El og IT Forbundet (LO) og NHO mekler denne helgen. Meklingsfristen er ved midnatt natt til mandag 13. mai. 99 Telenor-ansatte kan bli tatt ut i streik fra mandag om det ikke blir enighet i meklingen i årets lønnsoppgjør.

EL og IT, som til sammen har 709 organiserte i Telenor, sa før meklingen at det ser ut til å bli streik.

– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt, sier forbundssekretær Reidunn Wahl via elogit.no.

Kuslipp på Bygdøy kongsgård

I dag slippes de 50 melkekyrne til kongen ut på sommerbeite i nydelig vær. Slippet skjer klokka 12.30 – men man må være tidlig ute for å få seg en god plass. Det pleier nemlig å være smekkfullt med folk på kongsgården denne dagen hver vår.

Eliteserien – 7. runde

Klokken 14.30 møtes Kristiansund – Bodø/Glimt. Klokken 17 møtes HamKam – Haugesund, KFUM Oslo – Fredrikstad, Sandefjord – Sarpsborg, Strømsgodset – Viking og Tromsø – Odd. Kampen mellom Lillestrøm og Brann spilles klokken 19.15.