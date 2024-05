Her er en fullstendig oversikt hvor mye hver kommune taper/tjener per innbygger på ordningen regjeringen har foreslått. Den nye ordningen må få flertall i Stortinget for å bli vedtatt.

Disse kommunene taper på endringen (sum i kroner per innbygger):

Frøya - 13 030 kr

Solund - 6 533 kr

Austevoll - 5 547 kr

Lurøy - 4 980 kr

Fyresdal - 4 587 kr

Bærum - 3 711 kr

Flatanger - 3 105 kr

Gulen - 3 060 kr

Asker - 2 614 kr

Vang - 2 513 kr

Vik - 2 272 kr

Dønna - 1 842 kr

Hjelmeland - 1 826 kr

Åfjord - 1 812 kr

Modalen - 1 715 kr

Tokke - 1 628 kr

Masfjorden - 1 515 kr

Namsskogan - 1 398 kr

Nore og Uvdal - 1 251 kr

Suldal - 1 132 kr

Tysnes - 1 103 kr

Bremanger - 1 080 kr

Høyanger - 1 068 kr

Tinn - 977 kr

Ullensvang - 948 kr

Frogn - 682 kr

Oslo - 635 kr

Luster - 622 kr

Karlsøy - 589 kr

Sirdal - 567 kr

Beiarn - 533 kr

Kvænangen - 514 kr

Nordre Follo - 472 kr

Ibestad - 455 kr

Sauda - 361 kr

Bindal - 320 kr

Bø - 281 kr

Stavanger - 272 kr

Hole - 179 kr

Sola - 126 kr

Disse kommunene tjener på endringen (sum i kroner per innbygger):

Træna 19 125 kr

Røst 17 757 kr

Værøy 14 646 kr

Kvitsøy 7 417 kr

Bokn 6 964 kr

Utsira 5 248 kr

Iveland 4 683 kr

Siljan 4 436 kr

Båtsfjord 4 282 kr

Vevelstad 3 790 kr

Sande 3 661 kr

Moskenes 3 641 kr

Fedje 3 620 kr

Gamvik 3 591 kr

Sigdal 3 484 kr

Flakstad 3 435 kr

Røyrvik 3 394 kr

Berlevåg 3 385 kr

Aremark 3 379 kr

Austrheim 3 351 kr

Hasvik 3 333 kr

Fitjar 3 329 kr

Loppa 3 312 kr

Lund 3 240 kr

Bjerkreim 3 171 kr

Os 3 158 kr

Sør-Fron 3 151 kr

Vadsø 3 141 kr

Gjerstad 3 098 kr

Flesberg 3 095 kr

Samnanger 3 038 kr

Vegårshei 3 001 kr

Etnedal 2 889 kr

Hjartdal 2 876 kr

Hareid 2 749 kr

Gjemnes 2 737 kr

Åmot 2 716 kr

Stranda 2 658 kr

Nesna 2 642 kr

Måsøy 2 601 kr

Haram 2 555 kr

Våler 2 554 kr

Flå 2 547 kr

Vardø 2 533 kr

Hammerfest 2 440 kr

Skiptvet 2 439 kr

Froland 2 422 kr

Åseral 2 405 kr

Frosta 2 381 kr

Hægebostad 2 362 kr

Nesbyen 2 359 kr

Hurdal 2 341 kr

Midtre Gauldal 2 295 kr

Aukra 2 292 kr

Averøy 2 253 kr

Bardu 2 247 kr

Sykkylven 2 238 kr

Vestnes 2 204 kr

Etne 2 183 kr

Leirfjord 2 167 kr

Gol 2 166 kr

Sokndal 2 125 kr

Grue 2 122 kr

Vestre Slidre 2 080 kr

Jevnaker 2 074 kr

Ål 2 071 kr

Årdal 2 067 kr

Tolga 2 055 kr

Sørfold 2 026 kr

Nissedal 2 005 kr

Rollag 1 984 kr

Eidskog 1 971 kr

Sveio 1 963 kr

Sør-Odal 1 916 kr

Bømlo 1 911 kr

Våler 1 895 kr

Gausdal 1 885 kr

Øyer 1 878 kr

Drangedal 1 807 kr

Osen 1 803 kr

Osterøy 1 802 kr

Vaksdal 1 781 kr

Krødsherad 1 780 kr

Sør-Varanger 1 716 kr

Vega 1 703 kr

Gjerdrum 1 701 kr

Stryn 1 699 kr

Stord 1 659 kr

Valle 1 657 kr

Nord-Odal 1 653 kr

Sørreisa 1 637 kr

Alvdal 1 595 kr

Løten 1 594 kr

Vestre Toten 1 591 kr

Giske 1 572 kr

Engerdal 1 547 kr

Rendalen 1 545 kr

Ringebu 1 543 kr

Evje og Hornnes 1 521 kr

Birkenes 1 516 kr

Hitra 1 510 kr

Rødøy 1 509 kr

Salangen 1 506 kr

Øystre Slidre 1 498 kr

Enebakk 1 497 kr

Kristiansund 1 482 kr

Gjesdal 1 470 kr

Sunndal 1 461 kr

Fauske 1 455 kr

Overhalla 1 442 kr

Rælingen 1 389 kr

Rakkestad 1 386 kr

Rennebu 1 372 kr

Søndre Land 1 348 kr

Seljord 1 337 kr

Østre Toten 1 334 kr

Lom 1 331 kr

Meløy 1 327 kr

Rindal 1 312 kr

Kvinesdal 1 294 kr

Lærdal 1 286 kr

Nordre Land 1 239 kr

Storfjord 1 226 kr

Evenes 1 213 kr

Hamar 1 212 kr

Modum 1 208 kr

Elverum 1 206 kr

Midt-Telemark 1 204 kr

Hamarøy 1 197 kr

Kinn 1 186 kr

Vennesla 1 183 kr

Hå 1 154 kr

Hyllestad 1 150 kr

Melhus 1 142 kr

Ullensaker 1 128 kr

Aurskog-Høland 1 124 kr

Åsnes 1 119 kr

Lyngdal 1 113 kr

Haugesund 1 111 kr

Øvre Eiker 1 103 kr

Ulvik 1 103 kr

Dovre 1 091 kr

Målselv 1 082 kr

Ringerike 1 067 kr

Lunner 1 058 kr

Leka 1 058 kr

Kongsberg 1 049 kr

Gjøvik 1 037 kr

Ringsaker 1 027 kr

Nes 1 020 kr

Halden 1 007 kr

Bamble 999 kr

Ås 997 kr

Tromsø 996 kr

Alstahaug 989 kr

Herøy 976 kr

Eigersund 964 kr

Kviteseid 961 kr

Meråker 957 kr

Vågå 952 kr

Hemsedal 943 kr

Hustadvika 941 kr

Strand 933 kr

Malvik 908 kr

Sula 902 kr

Lillesand 900 kr

Nesseby 900 kr

Øygarden 896 kr

Klepp 875 kr

Hadsel 874 kr

Vågan 871 kr

Drammen 871 kr

Randaberg 870 kr

Gran 867 kr

Indre Østfold 866 kr

Eidfjord 862 kr

Stange 855 kr

Sør-Aurdal 843 kr

Skjervøy 838 kr

Nome 824 kr

Ulstein 823 kr

Porsgrunn 823 kr

Surnadal 808 kr

Sømna 782 kr

Nord-Fron 782 kr

Selbu 780 kr

Bykle 769 kr

Nannestad 767 kr

Vestvågøy 759 kr

Alver 759 kr

Øksnes 739 kr

Tvedestrand 739 kr

Skaun 733 kr

Lebesby 731 kr

Farsund 730 kr

Bygland 721 kr

Råde 716 kr

Marker 710 kr

Sel 704 kr

Kvinnherad 701 kr

Herøy 696 kr

Lillestrøm 687 kr

Vestby 673 kr

Fredrikstad 668 kr

Porsanger 654 kr

Rauma 638 kr

Ørsta 626 kr

Time 625 kr

Sarpsborg 623 kr

Tysvær 622 kr

Sandnes 608 kr

Skien 607 kr

Kragerø 603 kr

Moss 590 kr

Fjaler 585 kr

Hol 570 kr

Indre Fosen 565 kr

Molde 564 kr

Askøy 560 kr

Dyrøy 560 kr

Skjåk 558 kr

Gildeskål 541 kr

Trondheim 537 kr

Nordkapp 531 kr

Hemnes 526 kr

Balsfjord 508 kr

Voss 502 kr

Nord-Aurdal 501 kr

Rana 491 kr

Aure 479 kr

Vindafjord 478 kr

Ålesund 478 kr

Nordreisa 476 kr

Alta 452 kr

Smøla 449 kr

Verdal 447 kr

Grimstad 436 kr

Tydal 436 kr

Sortland 430 kr

Nittedal 430 kr

Lillehammer 424 kr

Vinje 423 kr

Hattfjelldal 418 kr

Vanylven 417 kr

Sunnfjord 399 kr

Horten 398 kr

Trysil 372 kr

Hvaler 357 kr

Kristiansand 356 kr

Tynset 340 kr

Nærøysund 336 kr

Holtålen 326 kr

Røros 320 kr

Holmestrand 305 kr

Sandefjord 305 kr

Karmøy 301 kr

Bodø 300 kr

Sogndal 298 kr

Arendal 294 kr

Risør 283 kr

Grane 275 kr

Bjørnafjorden 271 kr

Folldal 265 kr

Lørenskog 263 kr

Harstad 262 kr

Vefsn 246 kr

Steigen 235 kr

Eidsvoll 232 kr

Brønnøy 224 kr

Stjørdal 218 kr

Flekkefjord 188 kr

Stor-Elvdal 185 kr

Aurland 170 kr

Heim 167 kr

Grong 155 kr

Fjord 143 kr

Narvik 123 kr

Kvæfjord 121 kr

Åmli 120 kr

Kvam 100 kr

Andøy 98 kr

Lindesnes 86 kr

Saltdal 76 kr

Lier 69 kr

Bergen 68 kr

Kåfjord 29 kr

Lødingen 25 kr

Levanger 10 kr

Disse kommunene får uendret inntekt:

Tingvoll

Volda

Nesodden

Kongsvinger

Lesja

Tønsberg

Larvik

Færder

Notodden

Askvoll

Stad

Gloppen

Steinkjer

Namsos

Oppdal

Snåsa

Lierne

Høylandet

Inderøy

Ørland

Orkland

Tjeldsund

Gratangen

Lavangen

Senja

Lyngen

Karasjok

Kautokeino

Tana