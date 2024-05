– Regjeringen trykker på pauseknappen i kampen mot Forskjells-Norge, uten et eneste nytt tiltak for å øke inntektene eller kutte i regningsbunken for folk flest. Det er en pause verken Norge eller regjeringen har råd til, etter flere år med høye priser som har gjort at folk sitter igjen med mindre. Dette hadde vært det perfekte tidspunktet til å annonsere skikkelige skattekutt for vanlige arbeidsfolk og økte ytelser til de som har minst, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

Hun mener regjeringen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ikke viser politisk handlekraft med dette budsjettet.

– Vedum har fått hakk i plata og håper nok en gang på at lysere tider er på vei. Men det landet trenger er politisk handlekraft og ikke enda en prognosemaker. Jeg skjønner at folk blir provosert når regjeringa er så selvtilfreds samtidig som mange folk fortsatt sliter med å få endene til å møtes, sier hun.