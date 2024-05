Statens vegvesen har anslått at prisen for en ny tunnelløp, parallelt med det den eksisterende Oslofjordforbindelsen på E134, vil komme på 7,7 milliarder kroner. Etter at prosjektet ble utsatt i statsbudsjettet for 2023, fant Vegvesenet rom for å realisere det i inneværende år.

Forslaget om utbygging ble sendt over til Stortinget i april. Tirsdag gikk en nesten samlet transportkomité med Ap, Høyre, SV, Sp og Venstre inn for departementets forslag, får NTB opplyst fra saksordfører Jone Blikra (Ap).

Bare Fremskrittspartiet er mot løsningen som går ut på at prosjektet skal delfinansieres ved bompenger fram til 2042.

– Vi er ikke imot utbyggingen av tunnelen under Oslofjorden, men vi i Frp er mot bompenger. Vi vil ha full statlig finansiering av denne utbyggingen, sier Frank Sve (Frp) i komiteen til NTB.

Det er lagt opp til anleggsstart i 2025 og åpning for trafikk i 2032, har Vegvesenet tidligere opplyst.

– Målet med utbyggingen er en sikker kryssing av Oslofjorden i eksisterende trasé for E134 og økt framkommelighet ved at oppetiden øker til nær 100 prosent. Prosjektet vil gi en markant bedre trafikksikkerhet, særlig fordi det fjerner muligheten for møteulykke, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) da han la fram forslaget for Stortinget.